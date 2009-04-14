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Yaşam

Şişli'de bir kişi otoparkta öldürüldü

14 Nisan 2009 03:00

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir kişi, otoparkta tabancayla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Harman Sokak'taki bir plazanın otoparkında, Ahmet Alparslan'a (39), bir araçtan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı.

Alparslan, vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybederken, saldırganlar kaçtı.

Savcı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Ahmet Alparslan'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın "alacak verecek meselesinden kaynaklandığı" öne sürüldü.

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