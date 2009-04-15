Şişli’de bıçaklı öğrenci kavgası

Şişli'de lise öğrencileri arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Şişli'deki bir lisenin önünde iki öğrenci grubu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine öğrencilerden biri, diğer gruptaki A.U.T'yi (16) bıçakla yaraladı. Yaralı öğrenci, ambulansla kaldırıldığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.



Polis, A.U.T'yi bıçaklayan kişiyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.



Öte yandan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, A.U.T'nin bıçaklanma sonucu şuuru kapalı olarak acil servise kaldırıldığı ve derhal ameliyata alındığı belirtildi.



Lise öğrencisinde kalp ve karaciğer yaralanmaları saptandığı ifade edilen açıklamada, Acil Cerrahi Sorumlusu Prof. Dr. Salih Pekmezci başkanlığındaki ekip tarafından ameliyat edilen A.U.T'nin, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

