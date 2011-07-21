-ŞİŞLİ'DE BAZI SOKAKLAR YAYALAŞTIRILACAK İSTANBUL (A.A) - 21.07.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü, Şişli Osmanbey'deki bazı sokakları araç trafiğine kapatarak, yayalaştıracak. İBB'den yapılan açıklamaya göre, bariyerlerin hazırlanmasından sonra bu ay içerisinde başlatılması planlanan uygulamayla Osmanbey bölgesindeki Halaskargazi Caddesi, Şair Nigar Sokak ve Vali Konağı Caddesi arasında kalan Hacı Mansur, Kodaman, Madalyon, Melek, Kevser, Samanyolu, Matbaacı Osman, Dere sokakları özel araç trafiğine kapatılacak. Resmi araçlar, vilayet, konsolosluk, itfaiye, zabıta ve polis araçları, PTT ve bankalara ait zırhlı araçlarla ambulanslar trafiğe kapalı alanlara giriş çıkış yapabilecekler. Yayalaştırma sonucunda dar sokaklara sahip alanlarda yaya dolaşımı rahatlayacak, trafik yükü azalacak, yayaların, alışveriş ve gezi ihtiyaçları, taşıtların yarattığı tehlikeden, gürültü ve hava kirliliğinden arındırılacak. Yayalara bırakılmış alanlarda park yapılması yasaklanırken, bina ve iş yerlerinin yükleme, boşaltma ve diğer ihtiyaçları için akşam 19.00'dan sabah 10.00'a kadar ve Pazar günü araç giriş çıkışı serbest olacak.