ŞİŞLİ'DE BAYRAM ÖNCESİ HUZUR DENETİMİ HELİKOPTER KAMERASINDA 

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde \'Şişli Bayram Temizliği\' denetimi gerçekleştirdi. Denetimlere Polis helikopteri de havadan destek verdi. Denetimlerde birçok kişi ve iş yeri hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin belirli noktalarında \'Şişli Bayram Temizliği\' adlı asayiş denetimi yaptı. Denetimlere polis helikopteri ve narkotik köpeği \'Dark\' da destek verdi.

Osmanbey Metro çıkışında şüpheli görülen kişiler üzerinde aramalar yapılıp GBT sorgulamasından geçirildi. Bazı kişilerin çantalarını polis köpeği \'Dark\' da aradı.

Dolapdere Caddesi trafik ışıklarında ise, şüpheli görülen araçlar durdurulup içlerinde aramalar yapıldı. Üst aramaları yapılan sürücüler ve yolcuları GBT taramasından geçirildi. Daha önceden belirlenen mekanlarda da denetim yapıldığı öğrenildi.

DENETİM POLİS HELİKOPTERİ KAMERASINDA

100 polis ile gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde; bine yakın kişi GBT sorgulamasından geçirildi. Yoklama kaçağı 10 kişi, çeşitli suçlardan aranan 9 kişi emniyete götürüldü. Mekanlara yapılan baskınlarda 4 kişiye kumar oynamaktan işlem yapıldı, bir ruhsatsız silaha el konuldu. Denetimlerde, 200\'e yakın araç sorgulandı.

Denetimlere havadan destek veren polis helikopteri, uygulama noktalarını kameraya kaydetti. Görüntülerde, ekiplerin araçları durdurarak denetimler yapması görülüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Yayaların durdurulup üst araması yapılması

-Yayaların GBT kontrolü yapılması

-Yayaların çantalarının aranması

-Şüpheli görülen araçların durdurulması

-Araçların aranması

-Sürücülere GBT yapılması

-Polis helikopteri ve polis köpeğinden detay görüntü

-Güvenlik önlemi alan polisten detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Polis helikopteri kamera görüntüsü