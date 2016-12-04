Şişli'de bar çıkışında kavga; genç kadın yumruklandı, 2 kişi de yaralandı

İstanbul Şişli'de sabah saatlerinde bar çıkışında yaşanan tekmekli yumruklu kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralanırken genç bir kadın da darp edildi.

Olay, Rumeli Caddesi üzerinde saat 06:45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında barda başlayan tartışma sokağa taştı, burada tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

Silahını çekip ateş etti

Bu sırada bir kişi silahını çekerek Emre Yaşar ve Cebrail Yılmaz adlı kişilerin bulunduğu yöne ateş etti. Açılan ateş sonucunda Yaşar ve Yılmaz ayaklarından vuruldu. Silah kullanan kişi ve yanındakiler olay yerinden bir taksiye binerek kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri kavganın yaşandığı alanı güvenlik şeridi ile çevirdi. Polis, görgü tanıklarını dinledi, cadde üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekipleri cadde üzerinde iki adet boş kovan ve bir adet kol saatini delil olarak değerlendirip daha ayrıntılı inceleme için torbalara koydu.

O anlar kamerada

Silahlı kavga anı bir güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki kişinin yumruklu kavgası var. Yere düşen kişi kaçmaya çalışıyor, bir kadın kavga edenleri ayırmaya çalışıyor.

Tartıştığı kadını yumruk atarak yere düşürdü

Görüntülere göre bir süre erkek arkadaşını darp eden şahıslar kadınla da tartışıyor. Tartışma sonucu bir saldırgan kadına yumruk atarak yere düşürüyor. Yere düşen kadın diğer bir kişi tarafından yerden kaldırılıyor. Şahsın sevgilisi, arkadaşları onu taksiye bindirmek istiyor. Ancak ağladığı görülen kadın taksiye binmeyerek kaldırıma oturuyor. Daha sonra da arkadaşları gelerek kendisini sakinleştirmeye çalışıyor.

Hem silahla vurdu hem de yerde tekmeledi

Kadın karşı kaldırımda otururken grup yeniden kavgaya tutuşuyor. Ardından şahıslar vurularak yaralı bir şekilde kamera açısına giriyor. Yerde yatan yaralı, diğer bir kişi tarafından tekmeleniyor. Vurulan şahsın sevgilisi ise kaldırıma oturarak başında ağlıyor. Olayın ardından şahıslar kadını kolundan çekerek olay yerinden uzaklaştırıyor. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.