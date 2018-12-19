Sisli yolda aracı arızalanan sürücü ateş yaktı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ- Antalya yolunun Cankurtaran mevkisinde, yoğun sis etkili olurken, görüş uzaklığı, 5 metreye kadar düştü. Kamyonu arıza yapan sürücü, yolda ateş yakıp, diğer sürücüleri uyararak, olası kazanın önüne geçti.

Denizli- Antalya yolundaki sis, özellikle Şahintepesi ile Cankurtaran mevkisi arasındaki yaklaşık 20 kilometrelik bölgede etkili oldu. Yoğun sis altındaki yolda, görüş uzaklığı yer yer 5 metreye kadar düştü. Sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekerken, trafik polisleri de sisin etkili olduğu bölgede bekleyip, uyarılarda bulundu. Kaza yapmamak için araçlarının park lambaları ile farlarını açan sürücüler, bir süre böyle ilerledi.

ATEŞ YAKIP, SÜRÜCÜLERİ UYARDI

Osman Tilki yönetimindeki 20 NS 771 plakalı, saman yüklü kamyon, sisin etkili olduğu yolda, saat 12.00 sıralarında arızalandı. Kamyonu yol kenarına park eden Tilki ve beraberindeki arkadaşları, yolda ateş yakarak, diğer sürücüleri uyarmaya çalıştı. Tilki, ayrıca reflektörlü yeleğini odun parçasına taktıktan sonra sallayarak, olası kazanın önüne geçti. Osman Tilki\'nin, bir süre aracının arızasını gidermeye çalıştığı görüldü.



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