Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı, ”Evrensel medeniyetin anıtları” arasına girdi

İstanbul’daki Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı ”Evrensel medeniyetin anıtları” arasında tescil edildi.

Avrupa’nın önemli mezarlıkları listesine giren Istanbul’daki Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı, her gün önünden on binlerin aktığı fakat çok az insan tarafından bilinen bir açık hava müzesi. 1888 yılında inşa edilen ve bugün kullanılmaya devam edilen mezarlıkta, başta Rumlar olmak üzere, Rus, Bulgar, Yugoslav, Arap, Süryani ve Ermeniler de yatıyor.

Mezarlığı uluslararası listesine alan ASCE (Avrupa’nın Önemli Mezarlıkları Derneği), mezarlıkları insanlık mirasının temel bir parçası olarak değerlendiren son derece saygın bir sivil toplum örgütü.

ASCE’nin bu kararı ile hem İstanbul hem de Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı, dünya kültür mirasının önemli bir parçası olarak bir kez daha öne çıkıyor.

ASCE’nin korunması ve tanıtılması gereken önemli mezarlıklar listesinde Viyana, Londra, Berlin, Paris, Milano gibi önemli Avrupa merkezlerinden çok sayıda mezarlık da bulunuyor.