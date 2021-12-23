Şişli Metro Durağı'nın Fulya yönündeki alt geçidi basan duman paniğe neden oldu

İstanbul'un Şişli ilçesindeki bir alışveriş merkezinin elektrik panolarında çıkan küçük çaplı yangın nedeniyle Şişli Metro Durağı'nın Fulya yönündeki alt geçidi duman altında kaldı. Meydana gelen olay nedeniyle geçit, yolcu giriş-çıkışına kapatıldı.

Şişli ilçesinde, bugün saat 14.00 sıralarında, bir alışveriş merkezinin elektrik panolarında küçük çaplı bir yangın çıktı. Alışveriş merkezinin hemen önünde bulunan Şişli Metro'sunun Fulya yönündeki alt geçidini yangın nedeniyle duman bastı. Dumanları gören vatandaşlar panik olurken, söz konusu alt geçit yolcu giriş-çıkışına kapatıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede duruma müdahale etti. Dumanın tahliyesi ve kontrol çalışmalarının sürdüğü bildirildi. (ANKA)