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Çevre

Şişli-Mecidiyeköy viyadüklerinde bakım-onarım çalışması başlıyor

10 Ağustos’ta başlayacak çalışmalar 20 Ağustos’ta tamamlanacak

08 Ağustos 2015 21:29

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 10 Ağustos'ta başlatacağı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy viyadükleri 01.00-05.00 saatleri arasında kademeli olarak çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Şişli-Mecidiyeköy viyadüklerinde bakım, onarım ve derz yenileme çalışmaları yapılacak. E-5 karayolu üzerinde yapılacak derz değiştirme ve bakım çalışmaları ilk etapta Topkapı yönünde yapılacak. 10 Ağustos’ta başlayacak çalışmalar 20 Ağustos’ta tamamlanacak.

İkinci etap çalışmaları 20 Ağustos-30 Ağustos tarihleri arasında Boğaziçi Köprüsü yönünde olacak. Çalışmaların son etabı ise 30 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde metrobüs yolu güzergahında yapılacak.

İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü’nün yapacağı çalışmalar trafik yoğunluğunun en az olduğu 01.00-05.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Çalışma bölgelerinde E-5 karayolu çift yönlü ulaşıma kapatılacak. Trafik akışı geliş ve gidiş yönlerinde Mecidiyeköy Meydanı’ndan sağlanacak.

Çalışma Programı:

10.08.2015- 20.08.2015 Boğaziçi Köprüsü Topkapı Yönü

20.08.2015-30.08.2015 Topkapı Boğaziçi Köprüsü Yönü

30.08.2015-10.09 2015 Metrobüs Yolu Güzergahı

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