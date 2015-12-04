Şişli Likör Fabrikası arazisinde inşaat bitti, mahkeme iptal kararı verdi

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Şişli Likör Fabrikası'nın bulunduğu araziye yapılan 157 metre yüksekliğinde Quasar İstanbul gökdelenlerinin imar planları için iptal kararı verdi. Bir iptal kararı da İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nden geldi. Mahkeme, kentsel dönüşüm iddiasıyla boşaltılan Sulukule'nin imar planlarını iptal etti.

İleri Haber'den Rıfat Doğan'ın haberine göre, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'nin açtığı davada Şişli Mecidiyeköy'de bulunan endüstriyel miras değerindeki Likör Fabrikası'nın arazisiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın imar planı değişikliği İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından üçüncü kez iptal edildi.

Söz konusu alana ilişkin 2008 yılında TOKİ, 2011 yılında ise İBB tarafından onaylanan planlar da Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından yargıya taşınmış ve mahkemelerce iptal edilmişti. Dava konusu planlara ilişkin ilk iptal kararı verildiğinde, tescilli kültür varlığı olan Likör Fabrikası arazisine yapılması planlanan itiraz, yapılan itirazlar neticesinde durdurulmuştu. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aynı içerikteki planları yeniden onayladı . Söz konusu alan üzerine, “İstanbul’u süsleyen nadide bir takı gibi Mecidiyeköy’de ışıldıyor” sloganıyla lanse edilen Quasar İstanbul projesi yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 Aralık 2011 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren Tarihi Yarımada 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın Sulukule’ye ilişkin hükümleri, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından açılan dava neticesinde İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin 8 Temmuz tarihli kararıyla iptal edildi.