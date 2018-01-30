Şişli Kent Atölyesi açıldı

İSTANBUL, (DHA) - KENTSEL planlama, yenileme, alan geliştirme ve yeniden canlandırma çalışmaları konusunda Şişli Belediyesi muhtarlıklar, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), mimarlar, mühendisler, şehir planlamacıları, meslek odaları, sosyologlar, antropologlar ve hukukçular gibi toplumun farklı kesimlerinin yer alacağı ve kentsel dönüşüm konusunda vatandaşları bilgilendirmeyi amaçlayan Kent Atölyesi İzzetpaşa’da açıldı.

Türkiye’de ilk merkez olma özelliğini taşıyan İzzetpaşa Kent Atölyesi’nin açılışına STK temsilcileri, akademisyenler, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurdele kesimi sonrasında Şişli Belediye Başkanı İnönü ile katılımcılar atölyeyi gezdi.

“BU ATÖLYEDE VATANDAŞLARIN İSTEKLERİ DİNLENECEK”

Açılış töreninde atölye hakkında bilgiler veren İnönü, “Kentsel dönüşüm diye geçen ama bizim yerinde dönüşüm dediğimiz uygulamayla, deprem riski olan binaların yenilenmesiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Kuştepe, Mahmut Şevket Paşa ve İzzetpaşa’nın alt kısımları kentsel dönüşümün acilen yapılması gereken bölgelerdir. Biz burada oturan kişilere kafamıza göre yaptığımız kentsel dönüşümü sunmak istemiyoruz, onlar ne istiyorsa hep birlikte yapmak istiyoruz. Arsa sahibini, ev sahibini ve kiracıyı aynı anda mutlu etmek istiyoruz. Daha önce de yaptığımız yerinde dönüşüm çalışmalarını gerçekleştiren kişileri bir araya getirip, bu atölyede yerinde dönüşüm çalışmalarını tamamlamak istedik. Bu atölyelerde halkın istediklerini dinleyeceğiz ve bu işi profesyonel olarak yapacak kişilerle birlikte planları hazırlayacağız. Bununla bitmiyor ancak ilk aşaması şimdilik bu\" dedi.

(FOTOĞRAF/GÖRÜNTÜ)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kent atölyesi ve açılış detay

- Katılımcılar detay

- Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü röportaj