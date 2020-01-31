Sisli havada Kobe Bryant'a mezar olan helikopterin görüş mesafesinin kötü olduğu günlerde uçma izni yokmuş

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Kobe Bryant ile 13 yaşındaki kızı ve 7 yakınlarına mezar olan helikopterin pilotun görüş mesafesinin kötü olduğu günlerde uçmaya izni olmadığı, ancak kazanın meydana geldiği gün helikopterin yine de uçtuğu ortaya çıktı.

New York Times'ın konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı haberine göre hava aracının sahibi olan şirket çok sisli günlerde uçmak için gerekli federal sertifikalara sahip değildi. Bu sebeple helikopterin pilotunun kaza günündeki hava şartlarında aracı uçurmaya yasal olarak yetkisi yoktu.

Island Express Helicopters şirketine ait Sikorsky S-76B'nin resmi belgelere göre aracın 3 mil ötesinin göründüğü ve bulutların en az bin fit yüksekliğinde olduğu hava şartlarında uçma hakkı vardı.

Kobe Bryant'ın içinde bulunduğu helikopter geçen hafta çakıldı. Sisli bir günde meydana gelen helikopter kazasından kurtulan olmadı.