T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Şişli Etfal'in adı değiştirildi

Şişli Etfal Hastanesi'nin adı Hamidiye Etfal olarak değiştirildi. Hamidiye adı, hastaneyi yaptıran 2. Abdülhamid tarafından verilmiş, 31 Mart Vakası olarak bilinen olaylardan sonra değiştirilmişti.

31 Temmuz 2013 17:02

Padişah 2. Abdülhamid döneminde, Abdülhamid'in kızı 8 aylık Hatice Sultan'ı difteriden kaybetmesi sonrası yaptırılan hastane bugün Şişli Etfal olarak biliniyor. İlk baştaki ismi ise Hamidiye Etfal idi.
 
Zaman gazetesinin haberine göre, 31 Mart'tan sonra ismi 2. Abdülhamid’i hatırlattığı için önce, 'Osmanlı Etfal Hastanesi', sonra da 1922 yılında, ‘Şişli Etfal Hastanesi’ şeklinde değiştirilen hastane, ilk adına geri dönerek ‘Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ oldu.
 
Bir süredir resmi yazışmalarda bu ismi kullandığı ifade edilen hastane, önümüzdeki günlerde tabelasını da değiştirecek. 
 
İstanbul Beyoğlu Kamu Hastaneler Birliği’ne bağlı olan hastane, Haziran ayında isim değişikliği için Sağlık Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlıkla yapılan yazışmalar sonunda hastanenin isminin, 1899 yılında ilk açıldığında verilen Hamidiye Etfal Hastanesi olarak değiştirilmesine karar verildi.

ETİKETLER

şişli etfalhastanedevlet hastanesiabdülhamidhamidiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24