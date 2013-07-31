Şişli Etfal'in adı değiştirildi

Padişah 2. Abdülhamid döneminde, Abdülhamid'in kızı 8 aylık Hatice Sultan'ı difteriden kaybetmesi sonrası yaptırılan hastane bugün Şişli Etfal olarak biliniyor. İlk baştaki ismi ise Hamidiye Etfal idi.

Zaman gazetesinin haberine göre, 31 Mart'tan sonra ismi 2. Abdülhamid’i hatırlattığı için önce, 'Osmanlı Etfal Hastanesi', sonra da 1922 yılında, ‘Şişli Etfal Hastanesi’ şeklinde değiştirilen hastane, ilk adına geri dönerek ‘Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ oldu.

Bir süredir resmi yazışmalarda bu ismi kullandığı ifade edilen hastane, önümüzdeki günlerde tabelasını da değiştirecek.

İstanbul Beyoğlu Kamu Hastaneler Birliği’ne bağlı olan hastane, Haziran ayında isim değişikliği için Sağlık Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlıkla yapılan yazışmalar sonunda hastanenin isminin, 1899 yılında ilk açıldığında verilen Hamidiye Etfal Hastanesi olarak değiştirilmesine karar verildi.