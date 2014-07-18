'Şişli Etfal'de kafamda mermiyle 1 saat beklettiler'

İstanbul Şişli’de trans kadınlara yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. LGBTİ toplumuna dönük saldırıların arttığı dönemde Harbiye’de, 3 trans kadın silahlı saldırıya uğradı.



9 Temmuz gece yarısı gerçekleşen saldırıda İlknur isminde bir trans kadın başından kurşunla yaralandı. Kurşunlar arkadaşının ise belini sıyırdı. İlknur yaşananları KaosGL.org’a şöyle anlattı:

'Üçümüzün üzerine şarjör boşalttılar'

“Gece 1 civarlarında yolda trans arkadaşlarla muhabbet ediyordum. O saatte çalışmıyorduk. Etraf çok kalabalıktı zaten. Siyah bir Doblo araç hızlı bir şekilde yanımızdan geçti. Bir anda silah sesleri duyduk. Üçümüzün üzerine şarjörü boşalttı. Kenara kaçtık. Birden gözümün üstünde yoğun acı hissettim. Arkadaşıma, ‘Kafama taş geldi kız bir baksana’ dedim. Arkadaşım birden panikledi. ‘İlknur sakın kıpırdama, kafanın üstünde metal bir şey var’ dedi.”

'Hemşire bizi tersliyor'

Saldırının hemen ardından Şişli Etfal Hastanesi’ne giden trans kadınlar, hastanede yaşadıklarını ise şöyle anlattı: “Hastaneye gittik. Birden tansiyonum düştü, sol tarafım uyuştu. Hemen müdahale etmeleri gerekirken bizi beklettiler. Sarı alana verdiler. Ciddi bir durum olduğunu söylüyoruz. Hemşire bizi tersliyor. Kafamın içinde mermiyle bir saat beklettiler. Bir saat sonra tomografi sonra bir saat daha beklettiler. Normal bir odaya aldılar. En sonunda doktor neşter atıp çıkarttı. Sonra dikiş attı, geri gönderdi hemen. Beyin kanaması riskine karşı beni orada bekletmeleri gerekiyordu.”

Polis yaralı transı taciz etti: Zevk alıyor musun?

İlknur, kamera kayıtlarının verilmediğini belirterek, kendisi ile keşife çıkan sivil polis tarafından taciz edildiğini söyledi.



Kafasından yaralanan İlknur, “Karakola gittim, ‘şikayetçi olacağım mermi atıldı’ dedim. İfademi verdim. Sonrasında aşağıya indim. Sivillerin bizi olay yerine götüreceğini söylediler. Arabaya bindik sivillerle. Abide-İ Hürriyet Caddesi’ne gidiyorduk. Arabada bir tane sivil benle belden aşağı konuştu. Sik, göt muhabbeti yaptı. ‘Zevk alıyor musun, nasıl veriyorsun, hoşuna gidiyor mu’ gibi tuhaf tuhaf sorular sordu. Ben de tersledim haliyle" sözleriyle yaşadığı tacizi anlattı.

Kamera kayıtları verilmedi

Olay yerinde oyalandıklarını belirten İlknur, “‘Burada kamera görüntüsü yok’ dediler. Ama bir sürü kamera vardı civarda. Koskoca cadde ayol, kamera görüntüsü olmaz mı? Ben de sinirlendim. Karakola gittiğimde senden de şikayetçi olacağım, dedim. Ben birini öldürsem beni anında bulurlardı. Trans olduğum için hiçbir şey yapmadılar” diye konuştu.

'Allahüekber' nidalarıyla saldırı

İlknur ve SPoD LGBT Avukatı Rozerin Seda Kip, civardaki esnaftan ve binalardan kamera kayıtlarını kendileri almaya çalışıyor. İlknur davasında kararlı olduğunu söyleyerek, “Bu davada kararlıyım. Daha önce de sürekli saldırıya uğradık. Şişe, taş attılar. Ama böylesini hiç görmedim. Şişeden, taştan nasıl korunacağımı biliyorum. Ama silahtan nasıl korunayım ben? Psikolojik olarak çok kötü durumdayım. Başka lubunya arkadaşlarımıza da “Allahüekber” nidalarıyla saldırdılar yakın zamanda” dedi.



Avukat Kip polis ve hastane personelinin görevini yerine getirmediğini ve hastane personelinin sorumsuzluğu üzerineyse, “Saldırının gerçekleştiği Abide-i Hürriyet Caddesi çok işlek bir cadde. Kamera kayıtlarının olmaması mümkün değil. Hastanede ise ayrı bir ayrımcılık var. Beyin kanaması olan bir hasta nasıl eve gönderilir? Biz saldırganlarla uğraşırken aslında idari personelin sorumsuzluğunun üzerinde duramıyoruz. Görevlerini yerine getirmiyorlar” ifadelerini kullandı.