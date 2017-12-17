Şişli Etfal ve Okmeydanı hastaneleri yıkılıyor

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, şehir hastanelerinin açılmasıyla bazı devlet hastanelerinin kapatılacağını, depreme dayanıksız bazı hastanelerin de yıkılacağını veya yenileneceğini açıkladı. Gümüş, "Örneğin İstanbul’da Şişli Etfal yıkılacak, Seyrantepe’ye yapacağımız yeni hasteneye taşınacak. Okmeydanı’nın eski hastanesini yıkıyoruz, yenisini yapıyoruz"

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre Gümüş planlarla ilgili şunları söyledi:

“Şehir hastaneleri nedeniyle bazı devlet hastaneleri kapatılacak. Depreme dayanıksız olan hastaneleri yıkacağız. Örneğin İstanbul’da Şişli Etfal yıkılacak, Seyrantepe’ye yapacağımız yeni hasteneye taşınacak. Okmeydanı’nın eski hastanesini yıkıyoruz, yenisini yapıyoruz. Kartal Hastanesi de yıkılıp, yenisi yapılacak. Haydarpaşa Hastanesi’nin tarihi binası kalacak, gerisi yıkılacak ve tarihi dokuya uygun yeni bir hastane yapılacak. Ankara’da Numune Hastanesi’nin tarihi binası kalacak. Diğer binalar yıkılacak.”

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın acillerde oluşan yoğunlukların nedeninin tam olarak belirlenmesi için başlattığı çalışmayı hatırlatan Gümüş acil servisleri izleme projesinin detaylarını şöyle anlattı:

Polikinlikler 23.00'e kadar açık kalacak

“Sağlık Bakanlığı’na bağlı günde 500’ün üzerinde hasta bakan 200 acil servisimiz var. Bu yerleri 24 saat izlenebilir hale getireceğiz. Hepsinin girişlerine, ana koridorlarına kamera yerleştirildi. Bir yazılımla sisteme bağladık. Artık yoğunluğu olan hastaneler cep telefonundan kırmızı renge dönüşecek ve canlı izlenecek.

Valiler, 81 il müdürleri ve başhekimler de sonraki dönemlerde illerindeki hastanelerin acillerini canlı izleyebilecek. Aniden sıkıntılı bir durum oldu diyelim, bunu görebileceğiz. Amacımız acillerdeki yoğunluğu azaltmak. Buraya gelen kişilerin yüzde 90’ı gerçek acil değil. Demek ki bir çok insan mesai saati içinde hastanelere gelemiyor. Bu nedenle acil servislerin yanında, saat 23.00’e kadar mesai dışı çalışacak poliklinikler açacağız.”

Aciller rahatlatıcı renklere boyanacak

“Acillerin daha rahat mekanlar olabilmesi için yeniden dizayn edeceğiz. Vatandaşları hangi renkler rahatlatıyorsa analizini yaparak duvarları o renklere boyayacağız. Eleman takviyelerini yapacağız, hasta yakınlarını bilgilendirecek bilgilendirme ofisleri kuracağız.