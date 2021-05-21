Şişli Etfal depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle taşınıyor; bölge halkı, hekimler ve sivil toplum örgütleri tepkili: bölgede ciddi bir sağlık hizmeti çöküşü yaşanacak

İstanbul Şişli’de 122 yıldır hizmet veren 600 yataklık kapasiteye sahip Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bazı bölümlerinin depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle Seyrantepe ve Sarıyer’e taşınmaya başlamasının ardından, hastane binası ve yerinin ne olacağı belirsizliğini koruyor.

Taşınma işleminin haziran ayında bitmesi beklenirken, bölge halkı, hekimler ve sivil toplum örgütleri hastane binasının yerinde dönüştürülüp, depreme dayanıklı hale getirilerek faaliyetine devam etmesi gerektiğini belirterek, “Şişli Etfal’e her gün bin hastayı aşan acil servis başvurusu var. Bu hastanenin Seyrantepe’ye taşınmasının sonucunda Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş bölgesinde aynı niteliklerle hizmet veren kapsamlı bir hastane kalmayacak” diyor.

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’nin haberine göre, uzun süredir hastanenin yerinde kalması için mücadele eden Şişli Etfal Dayanışması’ndan Cengiz Cemri, yaptığı değerlendirmede, hastanenin Sarıyer ve Seyrantepe’ye taşıma işlemlerinin devam ettiğini anımsatarak, “Taşınma sonrasında Şişli Etfal Hastanesi’nin ne olacağı, tekrar yerine dönüp dönmeyeceği, eğer yerinde bir sağlık merkezi kurulacaksa bunun ne olacağı, nasıl olacağı konusunda büyük belirsizlik vardı” dedi.

“Açıklama yapılmaması hastane için siyasi otoritenin kafasında farklı proje(ler) olduğunu ortaya koymakta”

Cemri, “Tüm ısrarlara ve kamuoyu tepkisine rağmen Etfal’in geleceğine dair bir açıklama yapılmamış olması, hastane için siyasi otoritenin, karar vericilerin kafasında farklı proje(ler) olduğunu ortaya koymaktadır” diye konuştu.

"Bölgede ciddi bir sağlık hizmeti çöküşü yaşanacak"

Mülkiyeti Hazine’de olan Şişli Etfal’in, mevzuata uygun bir gerekçe olmamasına, bir illiyet bağı kurulamamasına rağmen, 2018’de mazbut bir vakıf olan Sultan Beyazıt Han Veli Vakfı’na mülkiyetinin devredilmiş olması, ifade edilen kaygılarımızı destekleyen çok önemli bir gelişmedir” diyen Cemri, “Şişli Etfal’in kapatılması ile birlikte sağlık hakkına insanların erişimi daha da zorlaşacak, çevre hastanelerin hasta yükü artacak, bölgede ciddi bir sağlık hizmeti çöküşü yaşanacaktır” diye konuştu.