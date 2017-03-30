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Yaşam

Şişli Endüstri Meslek Lisesi yerine rezidans projesi durduruldu

Mahkeme kararında, bilirkişi raporları dikkate alındı

30 Mart 2017 12:03

Şişli Endüstri Meslek Lisesi arazisine, Taş Yapı tarafından yapılması planlanan rezidans projesi, İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nce durduruldu.

Cumhuriyet'in haberine göre, mahkeme, projenin yapılmasını sağlayan imar planlarını, eğitimi olumsuz etkileyeceği ve meslek lisesinin 17 bin metrekareye sıkıştırılacağı gerekçesiyle iptal etti.

Mahkeme kararında, bilirkişi raporları dikkate alındı. Dava dosyasına konulan son raporda, 18 bin 930 metrekare olması gereken yeşil alana, 9 bin 542 metrekare ayrıldığı, meslek lisesi alanının da 60 bin mekrekareden 17 bin metrekareye düşürüldüğü belirtildi. Lise alanının en az 30 bin metrekrekare olması gerektiği, aksi takdirde eğitimin olumsuz etkileneceği vurgulandı. TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu’nun açtığı davada, mahkeme, 8 Aralık 2016’da, projelerin “hukuka aykırı” olduğunu ve uygulanması dahilinde telafisi güç zararlar doğurabileceğini belirterek yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bulgaristan Ortodoks Eksahlığı Vakfı’na ait 59 bin metrekarelik araziye 470 konut ve 240 odalı otelden oluşan 4 kuleli proje geçen yıl ortaya çıkmıştı.

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