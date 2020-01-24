Şişli'deki CHP ilçe binasını işgal edenlere 7,5 yıla kadar hapis istemi

Şişli'de bulunan CHP ilçe binasını Barış Pınarı Hârekatı'nı protesto etmek için işgal eden ve camlarına pankart asan 5 kişiye "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, 16 Ekim 2019 günü sabah saatlerinde Şişli CHP İlçe Başkanlığı'ndan güvenlik güçlerine ilçe binasının çeşitli şahıslarca işgal edildiğinin ihbar edildiği anlatıldı.

İddianamede, şüphelilerden Ali D., Can Ç., Gamze T. ve halen firari olan Hüseyin Y.'nin CHP binasına girdikleri kaydedildi. Diğer şüpheliler Murat Pincan Y. ve Nupelda Ç.'nin ise parti binası önünde kalarak çekim yapmaya başladıkları belirtildi. Yukarı çıkan şüphelilerin, parti binasındaki görevlileri binayı boşaltmaları yönünde uyardıkları ve görevlileri binanın dışına çıkarttıkları ifade edildi. Şüphelilerin sırt çantalarında ve yanlarında getirmiş oldukları pankartları parti binasının ön tarafından görünecek şekilde camlara astıkları kaydedilen iddianamede, ihbar üzerine gelen güvenlik görevlilerinin önce parti binasında olan iki şüpheliyi, daha sonra diğer şüphelileri yakaladıkları anlatıldı. İddianamede, pankart asan şüphelilerden Hüseyin Y.'nin ise halen firari olduğu kaydedildi. İddianamede, şüphelilerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı operasyonu protesto eder şekilde eylem yaptıkları vurgulandı.

Ağır cezada yargılanacaklar

Şüpheliler Ali D., Can Ç., Gamze T., Murat Pircan Y. ve Nupelda Ç.'nin "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisler cezalandırılmaları talep edildi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.