Şişli'de kiliseler vaftiz ve nikah törenleri için dezenfekte edildi

Koronavirüs salgını sürecinin 'Yeni Normalleşme' döneminde ibadet yerlerinin açılmasının ardından kiliselerde de dezenfeksiyon ve ilaçlama işlemleri yapıldı.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Twitter hesabından duyurdu.

Keskin ''Sevgili komşularım, uzun bir aranın ardından vaftiz ve nikah törenleri için kapılarını açan ilçemizdeki tüm kiliselerimizin dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirdik" dedi

Yeni normalleşme sürecinde camilerde de belirli kurallar çerçevesinde cemaatle namaz kılınmasına 29 Mayıs'ta başlanmıştı.