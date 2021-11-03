T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şişli'de çadırda gaz sıkışması nedeniyle patlama

03 Kasım 2021 23:00

Şişli'de, sokakta yaşayan bir kişinin kaldığı çadırında gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Paniğe neden olan patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Harbiye Taşkışla Caddesi'ndeki Habitat Parkı'nda 22.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta yaşayan bir kişinin kaldığı çadırda gaz sıkışması sonucu patlama gerçekleşti. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, çıkan ses çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de patlamanın olduğu alanda soğutma çalışmaları yaptı.

 

şişligaz sıkışması
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24