Şişli'de bir çocuk evde ölü bulundu

İstanbul Şişli'de 6 yaşındaki bir çocuk evde ölü bulundu. Baygın halde bulunan anne Selin Bayırlı ise hastaneye kaldırıldı. Anne kızın zehirlendiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Fulya Mahallesi Ayşecik Sokak'ta meydana geldi. Selin Bayırlı'dan uzun bir süre haber alamayan yakınları evine gitti. İçeriye giren yakınları Selin Bayırlı ve kızını yerde hareketsiz bir şekilde yatarken gördü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 6 yaşındaki kız çocuğu Buğlem Bayırlı'nın öldüğünü belirledi. Anne ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olaya zehirlenmenin yol açabileceği ihtimali üzerinde durulurken polisin incelemesi devam ediyor.