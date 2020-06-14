Şişli'de aşırı sürat yapanlar tepki gösterenlere ateş açtı: 3 yaralı

Şişli Feriköy'de ara sokakta aşırı sürat yapan 2 motosikletli, kendilerine tepki gösteren mahalleliye ateş açtı.

Pompalı tüfekle açılan ateşte ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Saldırı sonucu vücuduna isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralanan 3 vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Şişli Feriköy Savaş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki şahıs motosikletle sokak üzerinde süratli bir şekilde seyretmeye başladı. O esnada sokak üzerindeki vatandaşlar sürücüye tepki gösterdi.

Bunun üzerine şahıslarla vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucunda olay yerinden ayrılan motosikletli ve arkadaşı kısa bir süre sonra pompalı tüfek alarak tekrardan sokağa geldi. Saldırgan seyir halinde ateş aça aça olay yerinden kaçarken, vücutlarına saçma isabet eden Ömer A., Cenk M. ve Bahattin K. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

“10 dakika sonra topluluğa ateş açtı”



Olay hakkında konuşan bir vatandaş, “Çocuklar burada duruyordu. Bir tane baba oğul vardı, motosikletli oğlunu sıkıştırdı. Babası da biraz sakin olun yavaş gidin dedi. Tepki görünce siz görürsünüz diyerek gitti. 10 dakika sonra gelip topluluğa ateş açtı. 3 kişi saçmalarla yaralandı” dedi.

Güvenlik kameraların kayıtlarını alan polis, eşkali belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.