Şişli Belediyesi’nin ‘Sosyal Sorumluluk Vergisi’ne inceleme

İçişleri Bakanlığı, Şişli Belediyesi’nin belediye meclisi kararıyla “Sosyal Sorumluluk Katkı Payı” adı altında vergi alınmasıyla ilgili kararına inceleme başlattı

Fevzi Kızılkoyun’un hürriyet.com.tr’de yer alan haberinin bir bölümü şöyle: Şişli Belediyesi’nin “Sosyal Sorumluluk Katkı Payı” adı altında vergi alınması kararı İçişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Gerekli inceleme yapıldıktan sonra herhangi bir soruşturmaya gerek olup olmadığına karar verilecek. Şu an henüz inceleme aşamasındayız” denildi.