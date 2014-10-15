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Şişli Belediyesi'nden LGBTİ'lere ücretsiz hizmet

LGBTİ'ler, belediyenin sunduğu sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak ve dilerlerse kimliklerini bildirmeksizin 'rumuzla kayıt' imkanıyla faydalanabilecek

15 Ekim 2014 20:45

Türkiye’de ilk kez İstanbul ’da Şişli Belediyesi LGBTİ’lere yönelik sağlık hizmeti sunmaya başladı. Lambdaistanbul ve SPoD LGBTİ’nin “LGBTİ Dostu Belediyecilik Protokolü”nü imzalayan Şişli Belediyesi ile yaptığı görüşmeler sonucunda, belediye kapsamında LGBTİ’lere yönelik sağlık hizmeti sunulmasına karar verildi. 

 

Aile hekimi hizmet verecek

 

Kaos GL'nin haberine göre, 1 Ekim itibariyle Şişli Belediyesi’ne ait Sağlık İşleri Müdürlüğü Binası’nda bulunan polikliniğin çalışma saatleri uzatıldı. Poliklinik bünyesinde bir aile hekimi haftanın 5 günü saat 20:00’a kadar hizmet vermeye başladı. Ayrıca LGBTİ’lere yönelik sağlık hizmetlerinin daha geniş kapsamlı verilmesi amacıyla poliklinikte cinsel yolla bulaşan hastalıklar için 3 ayda 1 ücretsiz tahlil, rumuz ile kayıt ve anonim test imkânı sağlanacak. 

 

'Çalışma arkadaşlarımın cinsel yönemlimlerine değil, güvenilir dürüst olmasına bakarım'

 

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün Başdanışmanı Boysan Yakar, bir süre önce Sabah gazetesinde katıldığı LGBTİ eylemlerindeki fotoğraflarıyla haber olmuş, haberde fotoğrafların ve Yakar’ın “ CHP ’yli karıştırdığı” iddia edilmişti. Belediye Başkanı İnönü bunun üzerine twitterdan bir açıklama yapmış ve şunları demişti, “Bugün gazetelerde bir çalışma arkadaşımız hakkında çıkan ve kişilik hürriyetini tehdit edecek türde haberlere yönelik kamuoyuna duyurumdur. Ben çalışma arkadaşlarımın cinsel yönelimlerine değil, dürüst ve güvenilir olmasına ve yetkinliklerine bakarım. Benim için önemli olan gösterdikleri çalışma performansıdır. Adı geçen çalışma arkadaşımdan son derece memnunum. Keşke belediyemizin daha önceki dönemlerinde de görev alsa idi .”

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