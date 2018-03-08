Şişli Belediyesi'nden 2 başkan yardımcısının görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili açıklama

İstanbul,(DHA)

ŞİŞLİ Belediyesi başkan yardımcılarının görevden uzaklaştırılmalarıyla ilgili belediyeden yapılan açıklamada, \"Söz konusu soruşturmaların hukuk ilkelerine uygun olarak, adil bir şekilde tamamlanacağını ümit ediyor; soruşturma sonucunda arkadaşlarımızın aklanarak görevlerinin başına döneceklerine inanıyoruz\" denildi.

İçişleri Bakanlığı\'na bağlı Mülkiye Başmüfettişlerince, Şişli Belediyesinde bir süredir yürütülen bir soruşturma kapsamında İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Nimet Toprak ile Ruhsat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Asım Kantoğlu görevden uzaklaştırılmıştı.

Konuyla ilgili Şişli Belediyesi tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Son dönemlerde gerek başka belediyelerde gerekse de belediyemizde soruşturmaların yürütüldüğü kamuoyunun malumudur. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, 07 Mart 2018 tarihinde Şişli Belediyemizde görev yapan iki belediye başkan yardımcımız, soruşturmanın selameti açısından tedbir amaçlı olarak görevlerinden uzaklaştırılmışlardır. Belediyemiz, kurumsallık, sürdürülebilirlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden hiçbir koşulda taviz vermemektedir. Her ne şekilde olursa olsun ilgili yasa ve mevzuatlara aykırı yapılan iş ve işlemlere karşı başta başkanımız Sayın Hasan Hayri İnönü olmak üzere tüm arkadaşlarımız büyük bir hassasiyet ve kamusal sorumluluk içerisinde davranmaktadır. Söz konusu soruşturmaların hukuk ilkelerine uygun olarak, adil bir şekilde tamamlanacağını ümit ediyor; soruşturma sonucunda arkadaşlarımızın aklanarak görevlerinin başına döneceklerine inanıyoruz.\"