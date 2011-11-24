Şişli Belediyesi Van'a öğretmenevi yapacak

T24 - Şişli Belediyesinin Van'a yaptırmayı planladığı öğretmenevinin yapımı için protokol imzalandı.







Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Van İl Afet Acil Durum Müdürlüğü binasına gelerek, Vali Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Şişli Belediyesinin yaptıracağı ''Van Şişli Öğretmenevi'' protokolü için imza töreni düzenlendi.





Vali Münir Karaloğlu, törende, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bu yıl buruk kutladıklarını belirterek, ''Biliyorsunuz 644 vatandaşımız depremde şehit olmuştu, bunların 75'i öğretmendi. Bu büyük bir rakam, büyük bir oran. Yaklaşık yüzde 12'ye tekabül ediyor. Biz depremde hayatını kaybeden bütün öğretmenlerimize, bütün vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. 50 öğretmenimiz enkazdan yaralı olarak kurtuldu, onlara, halen tedavisi devam edenlere acil şifalar diliyoruz'' dedi.





Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ise depremde yaşamını yitiren öğretmenlere ve vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Öğretmenler Günü'nün son derece önemli bir gün olduğunu belirten Sarıgül, ''Ben de öğretmenim. Meslektaşlarımın bugününde Van'da bulunmayı arzu ettim. Van Valimize çok teşekkür ediyorum'' diye konuştu.





Şişli Belediyesi olarak bir öğretmenevi yapmayı arzu ettiklerini anlatan Sarıgül, ''Sayın Valim de uygun gördü. Biraz sonra öğretmenevi yapacağımız araziye geçeceğiz ve çok güzel bir öğretmenevini süratle projelerini yapacağız ve çok kısa süre içerisinde depreme dayanıklı, Türkiye'nin en güzel öğretmenler evini, Van'a kazandırmayı arzu ediyoruz'' ifadelerini kullandı.





Protokolün imzalanmasının ardından proje ekiplerini Van'a sevk edeceğini açıklayan Sarıgül, Van'a çok güzel bir öğretmenevini kazandıracaklarını söyledi.





Sarıgül, Van'daki yaraların sarılması için çok duyarlı çalışmalar yürüten Van Valiliği'ne teşekkür etti. Sarıgül, yapılacak öğretmenevinin kapasitesiyle ilgili soru üzerine, ''Sayın Valimizle bakacağız, arazinin büyüklüğüne göre, projenin konumuna göre ve Sayın Valimin izniyle Türkiye'de çok örnek olan bir öğretmenevi düşünüyorum. Bu öğretmenevi, Türkiye'de model olsun istiyorum. Çok önemli mimarlarımızla çalışacağım. Yani burada yapacağımız öğretmenevi, gerçekten 5 yıldızlı oteli aratmayacak ölçüler içerisinde olacak'' dedi.



