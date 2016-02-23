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Çevre

Şişli Belediyesi, İTÜ'de öğrencilerin karşı çıktığı kafe yapımını durdurdu

Belediye konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı

23 Şubat 2016 20:22

Şişli Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maçka Kampüsü içindeki üniversiteli öğrencilerin karşı çıktığı ağaçlı yeşil alana kafe yapımının, gelen şikayetler üzerine durdurulduğunu bildirdi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre; belediyeden yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin kamuoyunda haberler yayınlandığı, Şişli Belediyesi zabıta ekiplerinin de gelen şikayetler üzerine izinsiz yapılan çalışmaya müdahale ederek, durdurduğu belirtildi. 

Açıklamada, Şişli Belediye Başkanlığı tarafından İTÜ Rektörlüğü’ne bugün bir uyarı yazısı gönderildiği ve söz konusu yazıda "703 ada 24 parsel sayılı yerdeki yapı, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli yapı olduğundan, parselde yapılacak her türlü inşai fiziki uygulama için Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan karar alınması gerektiği, aksi halde yasal işlem yapılacağı hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz" ifadesine yer verildiği kaydedildi. 

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