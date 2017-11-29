Şişli Belediyesi 7'nci Çocuk Gündüz Bakım Evi’ni açtı

İSTANBUL, (DHA) - ŞİŞLİ Belediyesi, kadın istihdamını destekleme projesi kapsamında 7\'nci Çocuk Gündüz Bakım Evi’ni açtı. İlçedeki nüfusa oranla açtığı Çocuk Gündüz Bakım Evi sayısıyla liderliği hedefleyen Şişli Belediyesi, Paşa Mahallesi’ndeki yeni kreşle birlikte 700 çocuğa hizmet vermeyi planlıyor.

3-6 yaş arası çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişmelerine yardımcı olmayı amaçlayarak çocuk gündüz bakımevlerinin sayısını artırmaya devam eden Şişli Belediyesi, Paşa Mahallesi’nde yapılan gündüz bakımevinin açılışı gerçekleştirdi. Paşa Mahallesi Topel Sokak\'ta açılan kreşin kurdele kesim törenine Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü ve yüzlerce vatandaş katıldı. Açılış töreninde konuşan Şişli Belediye Başkanı İnönü, “Bir toplumun gelişmişlik düzeyi, kadının toplumdaki yeri ve hak ve özgürlüklerinin düzeyiyle doğrudan orantılıdır. Bizler de kadınların çalışabilmesi için Paşa Mahallesi ile birlikte 7 olan çocuk gündüz bakım evi sayımızı 2018 başında 10’a çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

“KADINLARIN EKONOMİYE KATKIDA BULUNMALARINI SAĞLIYORUZ”

Konuşmasının ardından Paşa Mahallesi Gündüz Bakım Evi’nin yeni üyeleri çocuklarla birlikte kurdeleyi kesen İnönü, şöyle dedi:

“Bu kreşler sayesinde kadınların ekonomiye katkıda bulunmalarını sağlıyoruz. Burada çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Öğretmenlerimiz, psikologlarımız ve sosyal hizmet uzmanlarımızla çocuklarımızı ilkokula hazırlıyoruz. Çocuklarımız oyun oynayarak eğitim alırken, başka çocuklar kaynaşma imkânı buluyorlar. Toplum içinde yaşamayı ve toplumun kurallarına uymayı öğreniyorlar. Hem anneler hem de çocuklara faydalı bir hizmet sunuyoruz.”

“ANNELERİMİZ ÇALIŞSIN İSTİYORUZ”

Annelerin çalışabilmesinin hedeflendiği kadın istihdamının destekleme projesi ve çocuk gündüz bakım evi hakkında bilgi veren Paşa Mahallesi Çocuk Gündüz Bakım Evi sorumlusu Elif Dinç, “Sabah 8:30’dan akşam 16:30’a kadar hizmet veriyoruz. Çocuklarımız burada günde 3 öğün yemek yiyor. Dinlenme saatlerinde dinlenip uyuyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatını uygulayarak çocuklarımızın özgüvenli bir şekilde yetişmesini sağlıyoruz. Çocukların öz bakım becerilerini kendi başlarına yapabilmelerini amaçlıyoruz. Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü’nün bu kreşleri açmasındaki öncelikli nedeni annelerimizin çalışmasını istemesi. Bu yüzden kreşimiz özellikle çalışan annelere yardım edecek ve destek olacaktır” diye konuştu.

“BURASI HEM UCUZ HEM EVİMİZE YAKIN”

Çocuğunu gündüz çocuk bakım evine getiren özel sektörde çalışan 2 çocuk annesi Merve Fatma Kıt, “Burası bizim için çok iyi oldu. Bebeğime bakabilecek biri vardı ancak oğlumu emanet edebileceğim bir yer yoktu. Özel gündüz çocuk bakım evlerine maddi gücümüz el vermiyordu. Burası hem ucuz hem de evimize yakın. Bu sayede hem çocuklarımız hem de biz kadınlar sosyalleşebileceğiz. Sosyologlar ve pedagoglar tarafından takip edilmesi de bizi ayrıca mutlu ediyor”dedi. Kızını kreşe getirdiğini belirten özel sektör çalışanı Songül Alkan da aylık hizmet bedeli 300 Türk Lirası olan çocuk gündüz bakım evinin kendisini çok mutlu ettiğini kaydetti.

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