Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz "Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece 4 şüpheliyle birlikte tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 25 kişi hakkında geçen hafta gözaltı kararı verildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde 28 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 yedek şarjör ve 103 mermi ele geçirildi.

5 kişi tutuklandı

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da aralarında olduğu 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece "Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla bugün tutuklandı.

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