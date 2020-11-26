Şişli Belediye Başkan Yardımcısı'nın da aralarında olduğu 19 kişiye gözaltı

İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik yürütülen operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz da bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde 28 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 19 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 yedek şarjör ve 103 mermi ele geçirildi.

Yeni Yaşam gazetesinde yer alan habere göre, yapılan operasyon kapsamında şu ana kadar gözaltına alındıkları öğrenilen isimler şu şekilde:

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, HDK Halklar ve İnançlar Meclisi üyesi Çiğdem Kılıçgün Uçar, Gazeteciler Davut Uçar ve Kesire Önel, Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ANYAKAY-DER) üyesi Alaattin Altıntaş, HDP Üsküdar eski İlçe Eşbaşkanı Erşan Ongulu, Mehmet Karadağ, Muhsin Demir, Marmara Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (MATUHAYDER) Eşbaşkanı Hüsnü Taş ile derneğin yöneticileri Muhlis Bozdemir, Nazım Adıgüzel, Yusuf Çelik, Emine Kaya.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.