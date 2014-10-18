Şişirilmiş piliçler dünyayı şoke etti

Bir piliç üreticisinin çiftliğindeki çelimsiz piliçleri özel bir aletle sıvı mı, yoksa hava mı olduğu belli olmayan bir şey enjekte ederek şişmanlattığı görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. "Zayıf piliçler 10 saniyede nasıl besili piliç yapılır" başlıklı video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bu piliçlerin çoğunun Avrupa'daki önemli süper marketlerde tüketiciye sunulduğunu hatırlatan yetkililer, bu olayın yasadışı olduğunun altını çizdi.

Tüketicilerin süper marketlerden satın aldığı piliçlere dikkat etmesini tavsiye eden uzmanlar, bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çok sayıdaki besi çiftliğine operasyon yapıldığına dikkat çekti.

Türkiye'de böyle bir şey yok

Videoyla ilgili olarak hurriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan BES-BİR Başkanı Sait Koca piliçlerin içine bir madde enjekte ederek şişkin gösterme gibi bir uygulamayı Türkiye'de görmediğini söyledi. Türk üreticisinin kaliteyi vitrin görünümü ve tatla yakaladığını söyleyen Koca, "Soğuk zincir sistemini iyi işlettiğimiz için bizde bu tip görüntüler ortaya çıkmıyor" dedi.

Tavuk sakatatı çıktı

Koca Türkiye'nin beyaz et pazarında Brezilya ile rekabet ettiğini söyleyen Koca, "Brezilya'da tavuklar şişlenerek içine su konuluyor. Böylece vitrin görünümleri şişiriliyor. Böylece üreticiler ciddi anlamda fiyat kırıyorlar bu haksız rekabete yol açıyor" dedi. Koca tüketicilerin kısa bir zaman sonra şişkin piliç ile normal piliç arasındaki farkı anladığını ve kaliteli pilice yöneldiklerini de söyledi. Küresel tavuk pazarıyla ilgili olarak da bilgiler veren Koca ABD'nin bu alanda dünya satış lideri olduğunu söyledi. Koca "ABD'yle but satışında kimse rekabet edemiyor" açıklamasında da bulundu.