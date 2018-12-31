T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Sisi'den mezhep olaylarına komiteli önlem

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, ülkedeki "mezhep olaylarının" önüne geçilmesi amacıyla bir komite kurulması için talimat verdi. Komitenin mezhep kökenli şiddeti önlemesi hedefleniyor.

31 Aralık 2018 17:32

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, ülkedeki Kıpti Hristiyan azınlığı hedef alan bir dizi saldırının ardından "mezhep olaylarının" önlenmesi amacıyla bir komite kurulması için talimat verdi.

Mısır resmi gazetesi, oluşturulacak komiteye Sisi'nin terörle mücadele ve güvenlik danışmanının başkanlık edeceğini bildirdi. Şu an bu görevde Mısır'ın eski içişleri bakanlarından Mecdi Abdulgaffar bulunuyor.

Komite, "mezhep olaylarını engelleyip önüne geçecek bir genel strateji geliştirmekle" görevli olacak. Söz konusu komitede, güvenlik ve istihbarat birimlerinin yanı sıra ülkenin yolsuzlukla mücadeleden sorumlu en üst düzey kurumundan temsilciler yer alacak.

Hristiyanlara yönelik saldırılar

Komite oluşturulması yönündeki karar, Mısır'daki Kıpti Hristiyanların 7 Ocak'taki Noel kutlamalarının öncesinde geldi. Hristiyanlar, Mısır nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor. Mısır'da yıllardır ayrımcılığa uğradıklarını dile getiren Hristiyanlar, özellikle ülkenin güney kesiminde görülen mezhep kökenli şiddet olayları nedeniyle de rahatsız.

Son iki yıldır ülkedeki Hristiyan azınlığın hedef alındığı saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Saldırıların büyük bölümünü IŞİD üstlendi.

Geçtiğimiz haftalarda ise Minye vilayetinde iki Kıpti Hristiyan, bir kilisenin güvenliğinden sorumlu olan Müslüman bir polis memuru tarafından vurularak öldürülmüştü.

DW,AFP/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Mısır Cumhurbaşkanı AbdülfettahSisiCumhurbaşkanı AbdülfettahKıpti HristiyanMısırMecdi AbdulgaffarMısır Kıpti HristiyanlarınOcak NoelHristiyanlarHristiyanIŞİDMinyeMüslümanDeutsche Welle Türkçe
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24