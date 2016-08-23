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Dünya

Sisi'den Ankara'ya "Düşmanlık yok" mesajı

Başbakan Yıldırım, "Mısırla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" demişti

23 Ağustos 2016 10:48

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, "Mısırlılar ve Türkler arasında düşmanlığı gerektirecek bir durum bulunmuyor" diyerek, Türkiye ile ilişkilerin iyileşeceği sinyalini verdi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın "Mısırla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" açıklamasının ardından gelen bu beyan, iki ülke arasındaki yakınlaşmanın kısa vadede gerçekleşeceği şeklinde yorumlandı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Mısır basınına konuşan Sisi "Türk yetkililer tarafından yapılan açıklamalara, uluslararası ilişkilerdeki usul çerçevesinde, gerektiğinde karşılık veriyoruz" ifadelerini kullandı.

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