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BBC Türkçe

Sisi: Güvenlik güçlerine hakaret vatana ihanete girer

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, BBC'nin haberinin ülkede tartışma yaratmasının ardından basını uyardı. Sisi, güvenlik güçleri aleyhine haberleri ifade özgürlüğü kapsamında değil, vatana ihanet kapsamında değerlendirdiğini söyledi. BBC, güvenlik güçl

29 Nisan 2018 20:30

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, basınına uyarı niteliğindeki konuşmasında, "güvenlik güçlerine yönelik herhangi bir hakareti vatana ihanet kapsamında değerlendirdiğini" söyledi.

Sisi dün yaptığı ve televizyondan yayımlanan açıklamasında, "Basına söylüyorum... Eğer birisi orduya ya da polise hakaret ediyorsa, bütün Mısırlıların adını lekeliyorlardır ve bu düşünce özgürlüğüne girmez" dedi.

Sisi'nin açıklamaları, hükümetin yabancı basının ülkeye ilişkin yaptığı haberlerden rahatsızlığını dile getirmesinin ardından geldi.

Salı günü Mısır Enformasyon Dairesi BBC'nin "kesinlikle uydurma" olduğunu söylediği haberi nedeniyle özür dilemesini istedi.

BBC, Sisi'nin İslamcı Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi devirerek göreve geldiği 2014 yılından beri güvenlik güçlerince uygulanan işkence iddialarını ve zorla kaybettirmeleri haberleştirmişti.

Haberde, Nisan 2017 yılında gözaltına alınmasından beri kızından haber alamadığını söyleyen bir anne ile röportaj da yer alıyor.

Pazartesi günü Mısır'daki bir televizyon programına katılan söz konusu genç kadın işkenceye uğramadığını söyledi.

Anne ise Salı günü Türkiye merkezli Müslüman Kardeşler yanlısı bir televizyon programına yaptığı açıklamada, kızının işkenceyle televizyon programına çıkmaya zorlandığını öne sürdü.

"BBC'ye anlattıklarımda ısrarcıyım, gerçek bu" dedi.

Durumu takip eden avukat Ezzat Ghoneim Çarşamba günü annenin gözaltına alındığını söyledi.

Yetkililer, bu iddiayla ilgili bir açıklama yapmadı.

BBC ise yaptığı açıklamada, muhabirlerinin yanında olduğunu ve Mısırlı yetkililerle önümüzdeki günlerde bir araya geleceklerini söyledi.

İnsan hakları örgütleri, bu ay yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce muhaliflere yönelik baskıların arttığını söylüyorlar.

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