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Yaşam

Şişhane - Maslak metroyla 21 dakika

Taksim ile Levent arasındaki metro hattı, toplam 7 kilometrelik ek yapılarak Şişhane'den Maslak'a uzatıldı. Hat 15 Ocak'ta hizmete girecek

08 Kasım 2008 02:00

Taksim ile Levent arasındaki metro hattı, toplam 7 kilometrelik ek yapılarak Şişhane'den Maslak'a uzatıldı. Hat 15 Ocak'ta hizmete girecek

Yapım çalışmaları tamamlanan Şişhane-Maslak metro hattının test sürüşleri dün başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim 4 Levent metro hattını 7 kilometre uzatarak 320 milyon YTL'ye yaptığı yeni hat, 15 Ocak'ta hizmete girecek. Şişhane'yle Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nin (AOS) arasını 21 dakikaya düşüren hattaki test sürüşünü Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş yaptı.

Test sürüşü nedeniyle Taksim - 4. Levent hattındaki metro trafiğinde kısa süreli gecikme yaşandı. Galatasaray'ın Aslantepe Stadı bitmeden önce, önümüzdeki yılın ortalarında
metronun Seyrantepe'ye gideceğini belirten Topbaş, "4.5 yılda 44 kilometrelik metro hattının uzunluğunu 66 kilometreye çıkardık. İstanbul'da 62 kilometrelik metro inşaatı devam ediyor. Önümüzdeki dönemde her 6 ayda bir yeni bir metro açılışı yapacağız" diye konuştu.

70 saniyede bir

Toplam 15 kilometre uzunluğa sahip Şişhane- Maslak hattı, 10 istasyon olarak planlandı. Günde 600 bin yolcu taşıması beklenen hatta, sefer aralıkları 70 saniye olacak.

Darüşşafaka'yla bağlantısı Temmuz'da gerçekleştirilecek hat, 2009 sonuna kadar Sarıyer Hacı Osman Mahallesi'ne kadar uzatılacak. Yerin 40 metre altında inşa edilen Şişhane İstasyonu, Pera Galata ruhuna uygun olarak sergi ve kültür merkezi şeklinde kullanılacak.

İstanbul'a temalı istasyonlar kazandırmak amacıyla tasarlanan Şişhane ve Maslak istasyonlarının duvarlarındaki taşlar İç Anadolu'dan getirilerek döşendi. Tekerleğin keşfinden günümüz modern otomobillerine uzanan süreç kabartma, kolaj ve resimlerle anlatıldı.

Duvarları lale ve papatya figürleri süsledi. Şişhane - Maslak hattında çalışacak vagonlarda 56 kişi oturabilecek. Arasında geçiş olacak vagonlarda klima, dijital gösterge, online bilgi ve dinamik yol haritası bulunacak.

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