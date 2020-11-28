Şişerek belirginleşmeye başlamışlardı; Danimarka, toplu mezarlara gömülen milyonlarca vizonu yakmayı planlıyor

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Danimarka'da yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) bir mutasyonuna rastlandığı için öldürülen milyonlarca vizonun gömüldükleri toplu mezarlardan çıkarılıp yakılması gündeme geldi.

Geçen günlerde Jutland kentinde bulunan bir askeri eğitim alanında gömülen vizonlar ayrıştırıcı gazlar nedeniyle şişmeye ve yerde belirginleşmeye başladı. Bu çevredeki toprağa yüksek seviyelerde fosfor ve nitrojen salınabileceği konusunda endişelere yol açtı.

Ülkenin yeni Tarım Bakanı Rasmus Prehn, vizonların toplu mezardan çıkarılıp yakılması fikrine destek verdiğini söyledi.

Vizonların mezarlardan çıkarılıp yakılması fikri Danimarka Parlamentosu'nda gündeme gelmişti. Vekillerin çoğu bu planı destekliyor.

Danimarka'da 15 ila 17 milyon arasındaki vizon Koronavirüs'ün bir mutasyonuna rastlandığı için öldürülmüştü. Danimarka'da bir mahkeme, bu öldürme kararının yasal bir dayanağı olmadığını açıkladıktan sonra ülkenin Tarım Bakanı istifa etmişti.