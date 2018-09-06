Şişecam'ın Türkiye'deki cam ambalaj kapasitesi 1.3 milyon tona yükseliyor

İstanbul, 6 Eylül (DHA) – Şişecam Cam Ambalaj, Mersin Fabrikası’nda yapacağı son fırın yatırımıyla Türkiye’deki yıllık üretim kapasitesini yaklaşık 1.3 milyon tona ulaştırmış olacak.

Şişecam\'dan yapılan açıklamaya göre, Şişecam Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Şişecam Cam Ambalaj’ın yıllık 80 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak yeni fırını için yaklaşık 18.2 milyon dolarlık yatırım öngörülüyor.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Mersin’deki Cam Ambalaj Fabrikası’nda gerçekleştirilecek olan yeni fırın yatırımının Türkiye’nin geleceğine olan güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

\"Dünyadaki en büyük 10 soda üreticisi arasında yer almamızın yanı sıra krom kimyasallarında da dünya lideriyiz. Bugün 13 ülkede üretim faaliyetlerini sürdüren Topluluğumuz, kuruluşundan bu yana geçen 80 yılı aşkın sürede kazanımlarını yine ülkemize yatırmış ve dünyada kendi alanında söz sahibi konuma gelmiştir.

\"Şişecam Topluluğu olarak sürdürülebilir büyüme hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Söz konusu yatırımla da ülke ekonomisine katkı sağlamaya ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz.

\"Topluluğumuz mevcut tesislerini teknolojik gelişmelerin gereği olarak sürekli olarak yenilemektedir. Mersin Cam Ambalaj Fabrikası’nda hayata geçireceğimiz dördüncü fırın ile de son teknoloji ile üretim yapmaya devam edeceğiz.

\"Söz konusu fırını Endüstri 4.0 stratejisine uygun şekilde donatacağız.\"

