Şişecam’ın dokuz aylık net satışları yüzde 32.2 yükseldi

İstanbul, 9 Kasım (DHA) – Şişecam Topluluğu’nun Ocak-Eylül dönemindeki konsolide net satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32.2 artışla 8.0 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde topluluğun net karı ise 1.2 milyar lira oldu.

Yılın dokuz aylık döneminde yaklaşık 556 milyon lira yatırım harcaması gerçekleştiren Topluluk, bu dönemde 3.6 milyon ton cam, 1.7 milyon ton soda ve 2.7 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Topluluğun 2017 yılı Ocak-Eylül dönemine ilişkin mali tablolarının açıklanmasının ardından dokuz aylık sonuçlarlı değerlendirdi:

“2017 yılı Eylül sonu itibarıyla konsolide net satışlarımız sekiz milyar liraya ulaştı. Konsolide satışlar içindeki Türkiye’den yapılan ihracat ile yurt dışı üretimden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların payı ise yaklaşık yüzde 58 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde yaklaşık 4.6 milyar lira seviyesinde uluslararası satış gerçekleştirdik. Maliyet, üretimin coğrafi dağılımı gibi konularda devam eden optimizasyon çalışmalarımızın sonucunda, 2017 yılı dokuz aylık dönemde konsolide EBITDA hacmimiz 2.2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.”

Topluluk olarak 2017 yılının dokuz aylık döneminde yaklaşık 556 milyon lira düzeyinde yatırım harcaması gerçekleştirdiklerini ve 489 milyon ABD Doları tutarındaki ihracat hacmiyle ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Ahmet Kırman, şöyle devam etti,

“Mali yapımızı Topluluğun istikrarlı büyüme çizgisindeki devamlılığı koruyacak, önümüzdeki dönemlerde de büyümemizi destekleyecek şekilde daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Üretim noktalarımızın optimizasyonuna yönelik çalışmalarımızın hızını arttırarak sürdürürken, maliyetlerimizi de, başta artan otomasyon kullanımı olmak üzere tüm etkin yöntemleri kullanarak optimize etmeye devam edeceğiz. Sürdürülebilir karlı büyüme ve operasyonel mükemmellik hedeflerimiz doğrultusunda izlenecek politikalarla ilgili değerlendirmeleri, küresel ekonominin içinde bulunduğu koşulları da dikkate alarak sürekli gerçekleştirmekteyiz.” (Fotoğraflı)