Şişecam'ın 400 milyon lira yatırımla yenilediği düzcam fırını ateşlendi

İş Bankası’nın iştiraki olarak 85 yıldır cam sektöründe faaliyet gösteren Şişecam, Yenişehir düzcam üretim tesisinde yaklaşık 400 milyon liralık (yaklaşık 42 milyon Euro) yatırımla soğuk onarımını tamamlayarak yenilediği düzcam altı numaralı fırınını ateşledi.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, 2020 yılı Ekim ayında devreye alınan sekizinci fırınla Avrupa’nın en büyük düzcam üssü haline gelen Polatlı tesisinin ardından Yenişehir düzcam tesisisinde altıncı fırının hizmete girdiğini belirterek, “Bu fırınla sağlanacak olan yıllık 240 bin ton ek kapasite ile inşaat, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörünün yoğun taleplerine cevap verebilecek arz imkanına erişilmiş olacak. Yılın son çeyreğinde Yenişehir tesisimizde soğuk onarımı tamamlanacak olan yine 240 bin ton kapasiteli beşinci fırının da devreye alınmasının ardından Şişecam, Türkiye’de 2 milyon tona ulaşan kurulu düzcam üretim kapasitesini aktif olarak kullanacak” dedi.