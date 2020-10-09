Şişecam grevi, Cumhurbaşkanı kararı ile ertelendi

Petrol-İş Sendikası'nın Şişecam Kimyasallar Grubu'na bağlı Soda Sanayii A.Ş.'de bugün başlayacak grev, Cumhurbaşkanı Kararı ile 60 gün süreyle ertelendi.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararda şu ifadelere yer verildi: “Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketine ait Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Kazanlı mevkiinde yer alan soda ve krom üretim tesisleri ile Adana İli, Seyhan İlçesi, Arabali mevkiinde yer alan tuz işletmesinde Petrol-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararının, genel sağlığı ve millî güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63 üncü maddesi gereği karar verilmiştir.”

Gazete Duvar'ın aktardığına göre Petrol-İş Sendikası Mersin Şubesi, Soda Sanayii A.Ş.'deki toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaması üzerine grev kararı almıştı. 14 Eylül'de işyerine asılan karara göre, işçiler 9 Ekim'de greve başlayacaktı.

Sendikadan yapılan açıklamada, “Mersin Şube Başkanımız Erçin Çulcu 14 Eylül Pazartesi günü işyerinde yapılan 8. oturum sonrası üyelerimize bilgi verdi. TİS görüşmelerinin devam ettiğini belirten Mersin Şube Başkanımız 9 Ekim 2020 tarihinde grev uygulamasının yapılacağını söyleyerek; Soda Sanayi A.Ş'ye bağlı Soda, Kromsan Fabrikaları ve Tuz İşletmesinde Temsilci ve Yöneticiler ile birlikte grev kararı ilanını temsilcilik panosuna astı” denilmişti.

2018'deki grev de yasaklanmıştı

​​​​​​​​​​Cam sanayisinin ana ham maddelerinden biri olan soda üretiminin yapıldığı Soda Sanayii A.Ş.'de, 2018 yılında yapılacak grev de yasaklanmıştı.

Petrol-İş Sendikası'nın grevi, "milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü” gerekçesiyle 17 Mayıs 2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile ertelenmişti.

Sendika, 60 günlük ertemelenin grev hakkının fiilen askıya alınması olduğunu belirterek karara tepki göstermişti