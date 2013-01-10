Şişecam eyleminde zafer işçilerin

Şişecam fabrikasının 31 Aralık'ta Eskişehir'e taşıma kararının alınmasının ardından eylem yapan işçilere müjdeli haber geldi. İşçilerin tüm haklarıyla birlikte noter huzurunda yapılacak çekilişle 11 fabrikada çalışacakları açıklandı.

Topkapı'da bulunan Şişecam fabrikasının 31 Aralık'ta Eskişehir'e taşıma kararının alınmasının ardından işçiler eyleme başlamıştı.

Fabrika bahçesinde çadır grup 2 haftadır burada eylemlerine devam eden işçilere müjdeli haber akşam saatlerinde geldi.

Milletvekillerinin de destek verdiği işçilerin temsilcisi Kristal-İş sendikası fabrika temsilcisi, Anadolu Cam Sanayi A.Ş yetkilileri ile yaptıkları görüşmenin olumlu sonuçlandığını açıkladı.

İşçilerin tüm haklarıyla birlikte noter huzurunda yapılacak çekilişle 11 fabrikada çalışacakları açıklandı.

İşçiler fabrika önündeki eylemlerini de sona erdirdi.