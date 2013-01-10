T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şişecam eyleminde zafer işçilerin

Fabrika bahçesinde çadır grup 2 haftadır burada eylemlerine devam eden işçilere müjdeli haber akşam saatlerinde geldi

10 Ocak 2013 00:51

Şişecam fabrikasının 31 Aralık'ta Eskişehir'e taşıma kararının alınmasının ardından eylem yapan işçilere müjdeli haber geldi. İşçilerin tüm haklarıyla birlikte noter huzurunda yapılacak çekilişle 11 fabrikada çalışacakları açıklandı.

Topkapı'da bulunan Şişecam fabrikasının 31 Aralık'ta Eskişehir'e taşıma kararının alınmasının ardından işçiler eyleme başlamıştı.

Fabrika bahçesinde çadır grup 2 haftadır burada eylemlerine devam eden işçilere müjdeli haber akşam saatlerinde geldi.

Milletvekillerinin de destek verdiği işçilerin temsilcisi Kristal-İş sendikası fabrika temsilcisi, Anadolu Cam Sanayi A.Ş yetkilileri ile yaptıkları görüşmenin olumlu sonuçlandığını açıkladı.

İşçilerin tüm haklarıyla birlikte noter huzurunda yapılacak çekilişle 11 fabrikada çalışacakları açıklandı.

İşçiler fabrika önündeki eylemlerini de sona erdirdi.

ETİKETLER

şişecami eylemişçifabrika

İlgili Haberler

Şişecam eyleminde polis çekildi, aileler de fabrikaya girdi

Polisin müdahale etmek için hazırlık yaptığı Şişecam işçilerinden biri çatıdan düşerek yaralandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24