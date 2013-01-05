Şişecam eyleminde polis çekildi, aileler de fabrikaya girdi

Şişecam Topkapı Fabrikası’nda bir süreden beri eylem yapan işçiler, fabrika çatısı ve bacasına çıktı. Çevre illerdeki Şişecam fabrikalarında çalışan işçiler de arkadaşlarına destek olmak için geldi. Bu esnada polis de fabrika önünde bekledi. Tansiyonu düşürmek için devreye CHP'li ve BDP'li vekiller polisin müdahale etmeden fabrikadan çekilmesini talep etti. Valilik ve Emniyet yetkilileri de talebi değerlendirdi ve olumlu yanıt verdi.

Şişecam Topkapı Fabrikası'nın 31 Aralık'ta kapatılmasının ardından, fabrikada çalışan işçiler eylem yaptı.

Fabrikanın çatısına çıkan işçilere, Bursa-Yenişehir ve Gebze-Çayırova'daki fabrikalarda çalışan işçiler de destek verdi. İşçiler ''Yaşasın onurlu mücadelemiz'', ''Şişecam işçisi yalnız değildir'' sloganları attı.



Milletvekilleri de geldi



İşçilere destek olmak isteyen ve aralarında CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve BDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel'in de olduğu bazı vekiller de gerginliğin yaşandığı fabrikaya geldi.



'Polis fabrikadan çekilsin' talebi



Polisin müdahalesinin önüne geçmek isteyen vekiller, işveren, Emniyet ve Valilik yetkilileri ile görüşmeler yaptı. CHP'li Süleyman Çelebi, yetkililerden polisin herhangi bir müdahalede bulunmadan fabrikadan çekilmesini istediklerini ve kendilerine talebin değerlendirileceği yanıtının verildiğini söyledi.

Vekillerin talebine olumlu yanıt veren Emniyet ve Valilik, polisin çekilmesine karar verdi. Polis öğle saatlerinde fabrikadan çekilmeye başladı. İşçiler ve yakınları, polisin midibüsle ayrılması esnasında alkış tuttu.

Polisin ayrılmasından sonra işçilerin aileleri de fabrika binasına girdi.



Fabrika kapatılıca işçiler eyleme başlamıştı

Şişecam Topkapı Fabrikası’nın kapatılmasına karşı bir süreden beri işçiler fabrika önünde eylem yapıyordu. Anadolu Cam Sanayii A.Ş tarafından önceki gün yapılan açıklamada fabrikanın 31 Aralık itibari ile kapatıldığı açıklanmıştı.

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