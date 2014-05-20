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Yaşam

Şişe çevirme oyununda Whatsapp şantajı

Şişe çevirme oyunu sırasında soyulup fotoğrafları çekilen genç kızın 'fotoğraflarla bana şantaj yaptılar' şikayeti üzerine şüpheli 3 genç tutuklandı

20 Mayıs 2014 21:23

İstanbul’da yaşayan 16 yaşındaki F.K. arkadaşlarıyla oynadığı “şişe çevirme” oyununda cesaret seçeneğinin seçmesi üzerine soyulup fotoğraflarının çekildiğini ve " bu fotoğraflarla kendisine şantaj yapıldığı” gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu. Şikayet üzerine şüpheli 3 genç tutuklandı.

İstanbul Kartal’da gerçekleşen olay iddiaya göre şöyle gelişti: Geçtiğimiz hafta erkek arkadaşlarının toplandığı eve giden 16 yaşındaki F.K., ilerleyen saatlerde arkadaşlarının şişe çevirme oyunu oynama davetini kabul ederek katıldı. 

Çağdaş Ulus'un Vatan gazetesindeki haberine göre,  F.K., oyun sırası kendine geldiğinde “doğruluk” ve “cesaret” seçeneklerinden “cesaret”i seçti. Erkek arkadaşları da genç kıza “cesaret” seçeneğini seçtiği için üzerinde bulunan elbiseyi çıkarmasını istedi. 

Genç kız oyunun kuralına uyarak üstünü çıkardı. Bu sırada F.K.’nın erkek arkadaşları odada bulunan cep telefonuyla genç kızın fotoğraflarını çekti. Bir süre sonra da telefondaki WhatsApp uygulamasıyla fotoğrafları birbiriyle paylaştı. 

Soluğu emniyette alan F.K. “Bu fotoğraflarla bana şantaj yaptılar” dedi. Şikayet üzerine de oyun sırasında orada bulunan erkekler gözaltına alındı. Şüpheliler daha sonra Kartal Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılan yaşı 18’in altındaki şüpheliler “şantaj” suçlamasıyla tutuklanarak Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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