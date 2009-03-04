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Çevre

Şişe burunlu pembe yunus göz bebeği oldu

ABD'nin Louisiana eyaletinde bir gölde şişe burunlu pembe bir yunus görüldü

04 Mart 2009 02:00

ABD'nin Louisiana eyaletinde bir gölde şişe burunlu pembe bir yunus görüldü.

İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, Meksika Körfezi'nin kuzeyindeki tuzlu su gölü Calcasieu'da görülen hayvanın fotoğrafını çeken tekne kaptanı 42 yaşındaki Erik Rue, pembe yunusun büyük olasılıkla albino olduğu söyledi.

Rue, kırmızıya çalan gözleri olduğunu belirttiği yunusun, gölde diğer 4 yunusla birlikte yüzdüğünü ve yanından hiç ayrılmayan birinin, muhtemelen annesi olduğunu kaydetti.



Balina ve Yunus Koruma Derneği'nde görevli biyolog Regina Asmutis-Silvia, meslek hayatında daha önce bu renkte bir yunus görmediğini belirterek, "Gerçekten güzel bir yunus, ancak insanlar dikkatli olmalı, ona uzaktan sınırlı bir süre bakmalı, kovalamamalı veya rahatsız etmemeli" uyarısında bulundu.

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