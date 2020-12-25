"Sisal Şans'tan sonra büyük ikramiyeyi kazanma şansı yüzde 44 azaldı"

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Sisal Şans'tan önce sayısal lotoda büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali 14 milyonda 1'di, Sisal Şans'tan sonra 622 milyonda 1 oldu. Vatandaşın şansı tam olarak 44 kat azaldı" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Sisal-Şansal Ortak Girişimi'ne devredilen Milli Piyango çekilişleri gündeme geldi. Genel Kurul'da söz alan CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, elinde yılbaşı ikramiyesiyle çıktığı kürsüde, "Millî Piyangonun şans oyunları Türkiye Varlık Fonu üzerinden Sisal Şans'a devredildiği günden beri talihli vatandaşların kazandığı ikramiyelere yüzde 20 oranında ilave vergi geldi. Bu verginin adı veraset ve intikal vergisidir. Bu verginin adı şans oyunlarını Sisal Şans'a devreden Türkiye Varlık Fonu Başkanı Recep Tayyip Erdoğan vergisidir" dedi.

Yavuzyılmaz, 7 bin 60 liranın üstündeki bütün ikramiyelerde yüzde 20'nin üzerinde kesinti yapıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Peki, vatandaşlarımızın hayallerini bile tırpanlayan bu değişiklik, bu yeni vergi Millî Piyango tarafından kamuoyuna duyuruldu mu? Hayır, duyurulmadı. Türkiye Varlık Fonu bir açıklama yaptı mı? Hayır, yapmadı. Sisal Şans da şu elimde görmüş olduğunuz biletin ne önüne ne arkasına hiçbir bilgilendirme yazmadı. Bu, alenen yüzde 20'lik vergiyi gizlemektir; vatandaşları kandırmak, hayallerini, umutlarını istismar etmektir."

"Vatandaşın şansı 44 kat azaldı"

"Millî Piyango'nun düzenlediği şans oyunu çekilişlerinde talih kuşunun tüylerini yoluyordunuz, artık Sisal Şans'la birlikte vatandaşların bizzat kendisini yoluyorsunuz" diyen Yavuzyılmaz, "Şimdi, hep birlikte inceleyelim: Şans oyunu çekilişleri Sisal Şans'a devredilmeden önce nasıldı, devredildikten sonra nasıl oldu? Sisal Şans'tan önce sayısal loto kolon fiyatı 1,5 liraydı, Sisal Şanstan sonra 3 lira oldu. Yapılan zam yüzde 100. Sisal Şans'tan önce sayısal lotoda büyük ikramiyenin 6 şanslı numarasını 49 sayı içinden çekerken, Sisal Şans'tan sonra 49 değil, artık 90 sayı içinden çekmeye başladılar. Sisal Şans'tan önce sayısal lotoda büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali 14 milyonda 1'di, Sisal Şans'tan sonra 622 milyonda 1 oldu. Vatandaşın şansı tam olarak 44 kat azaldı" ifadelerini kullandı.

"Varlık Fonu eliyle yerli Las Vegas inşa ediliyor"

Yavuzyılmaz, şöyle devam etti:

"Sisal Şans'tan önce 9 kez devreden sayısal loto, Sisal Şans'tan sonra sadece beş ayda 1 değil, 2 değil, 10 değil, tam 60 kez devretti ve bugüne kadar çılgın sayısal lotoda büyük ikramiyeyi tutturan bir tek kişi bile çıkmadı. Aynı zamanda, Sisal Şans'ın internet sitesi âdeta sanal bir kumarhane. Öyle bir kumarhane ki çocukları, gençleri ve herkesi kumar batağına çekiyor. Türkiye Varlık Fonu eliyle Millî Piyangonun yerine âdeta yerli Las Vegas inşa ediliyor.

"Hayatı boyunca tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran, zor zamanlarda umut olan ancak yıllarca AK Parti tarafından tüyleri yolunan talih kuşu, Millî Piyango çekilişlerinin Sisal Şans'a devriyle 1 Ağustos 2020'de rahmetli olmuştur, milletimizin başı sağ olsun."