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Sis ve buzlanma kazalara neden oldu

 ARDAHAN’da  etkili olan yoğun sis ve buzlanma karayolu ulaşımında aksamalara neden oldu

06 Aralık 2018 14:55

 ARDAHAN’da  etkili olan yoğun sis ve buzlanma karayolu ulaşımında aksamalara neden oldu. Sis ve buzlanma nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kentte gece başlayan yoğun sis, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Sisle birlikte özellikle kent merkezinde görülen buzlanma, kazaları da beraberinde getirdi. Sabah saatlerinde trafiğin yoğunlaştığı Ardahan-Kars çevre yolunda  yoğun buzlanma oluştu. Buzlanmadan dolayı bir çok araç kaza yaptı. Can kaybının olmadığı kazalarda, bariyer ve trafik levhalarına çarpan araçlarda maddi hasar oluştu. Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması yaptığı yolda trafik, kısa süreliğine tek şeritten sağlandı.    Buzlanma ve sis nedeniyle araç hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan bir TIR sürücüsü \"Buzlanma nedeniyle aracı toparlayamadık. Bariyerlerer çarptık. Çok şükür yaralanan olmadı\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sisli havadan görüntü
-Kaza yapan tırdan görüntü
-Polislerin bariyerleri yol kenarına çekmeleri
-Araç sürücüsü ile röp
-Tabelaya çarpan araçtan görüntü

 Haber-Kamera:Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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