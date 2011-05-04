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Yaşam

SİS VAPUR SEFERLERİNİ AKSATIYOR İSTANBUL (A.A)

04 Mayıs 2011 16:32

-SİS VAPUR SEFERLERİNİ AKSATIYOR İSTANBUL (A.A) - 04.05.2011 - İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle Beşiktaş-Kadıköy ile Kabataş-Adalar hattındaki seferler de yapılamıyor. İstanbul Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun sis nedeniyle İstanbul Şehir Hatları'na ait Beşiktaş-Kadıköy ile Kabataş-Adalar hatlarındaki vapur seferleri de geçici olarak durduruldu. Öte yandan, sabah saatlerinde aynı nedenle Karaköy-Haydarpaşa-Kadıköy ile Kadıköy-Eminönü hatlarındaki vapur seferleri de durdurulmuştu. Seferlerin, sisin etkisini yitirmesinin ardından normale döneceği bildirildi.

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