-SİS UÇUŞLARI ENGELLİYOR ELAZIĞ (A.A) - 06.11.2010 - Elazığ''dan İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'na gidecek olan Pegasus Havayolları'na ait PC195 sefer sayılı uçuş, İstanbul'daki sis nedeniyle iptal edildi. Elazığ Havaalanı'nda bekleyen yolcular, uçaklarının saat 13.35'de kalkması gerektiğini kendilerinin 12.00'de havaalanında olduklarını ve cep telefonlarına gelen mesajda uçağın rötar yapacağı bilgisinin bir kez verildiğini ve bunun dışında bir açıklamanın yapılmadığını söylediler. Havaalanında saatlerce bekledikten sonra uçaklarının İstanbul'daki sis nedeniyle uçuşunun iptal edildiğinin söylendiğini ifade eden yolcular, buna karşın Türk Hava Yolları'nın (THY) Atatürk Havalimanı'ndan normal uçuşlarına devam ettiğini iddia ettiler. Yolculardan Hüseyin Bozdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, uçağın iptalini duyduktan sonra İstanbul seferi yapacak başka firmaya ait bir bilet aldığını, bunun da kalkma garantisi olmadığını belirtti. Bazı yolcular ise herhangi bir yetkilinin kendilerine açıklama yapmamasından ötürü havaalanı içerisinde tepki gösterdiler. Firma yetkili ise uçağın İstanbul'daki sis nedeniyle kalkamadığını, Elazığ'dan İstanbul'a uçmak için 148 yolcunun bilet aldığını belirtti. Yetkili, yolcuların biletlerinin iptal edileceğini ve kişilerin istedikleri gün için tekrar bilet keseceklerini söyledi.