Sis nedeniyle seferler iptal edildi

İstanbul Boğazı'nda sisin tekrar etkili olmasıyla çok sayıda sefer iptal edildi.



İDO'dan alınan bilgiye göre iptal edilen seferler şöyle:







ŞEHİR HATLARI





-Karaköy - Haydarpaşa - Kadıköy Hattı



-Kadıköy - Eminönü Hattı



-Eminönü - Üsküdar Hattı



-Beşiktaş - Kadıköy Hattı



-Kadıköy - Kabataş Hattı



-Haliç Hattı



-Boğaz ve Çengelköy - Eminönü Hattı



-İstinye - Emirgan - Kanlıca - A.His. - Kandilli - Bebek - Arnavutköy - Çengelköyköy Hattı



-Sirkeci - Harem Araba Vapuru Hattı



-Anadolu K. - Rumeli K. - Sarıyer Hattı



-Küçüksu - Beşiktaş Hattı







DENİZ OTOBÜSLERİ





-Bostancı - Kabataş Hattı



-Kabataş Adalar Bostancı Hattı

