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Yaşam

Sis nedeniyle seferler iptal edildi

21 Kasım 2009 20:50

İstanbul Boğazı'nda sisin tekrar etkili olmasıyla çok sayıda sefer iptal edildi.

İDO'dan alınan bilgiye göre iptal edilen seferler şöyle:

 

ŞEHİR HATLARI


-Karaköy - Haydarpaşa - Kadıköy Hattı

-Kadıköy - Eminönü Hattı

-Eminönü - Üsküdar Hattı

-Beşiktaş - Kadıköy Hattı

-Kadıköy - Kabataş Hattı

-Haliç Hattı

-Boğaz ve Çengelköy - Eminönü Hattı

-İstinye - Emirgan - Kanlıca - A.His. - Kandilli - Bebek - Arnavutköy - Çengelköyköy Hattı

-Sirkeci - Harem Araba Vapuru Hattı

-Anadolu K. - Rumeli K. - Sarıyer Hattı

-Küçüksu - Beşiktaş Hattı

 

DENİZ OTOBÜSLERİ


-Bostancı - Kabataş Hattı

-Kabataş Adalar Bostancı Hattı

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