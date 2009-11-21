Sis nedeniyle seferler iptal edildi

İstanbul Boğazı'nda sisin tekrar etkili olmasıyla çok sayıda sefer iptal edildi.
İDO'dan alınan bilgiye göre iptal edilen seferler şöyle:
ŞEHİR HATLARI
-Karaköy - Haydarpaşa - Kadıköy Hattı
-Kadıköy - Eminönü Hattı
-Eminönü - Üsküdar Hattı
-Beşiktaş - Kadıköy Hattı
-Kadıköy - Kabataş Hattı
-Haliç Hattı
-Boğaz ve Çengelköy - Eminönü Hattı
-İstinye - Emirgan - Kanlıca - A.His. - Kandilli - Bebek - Arnavutköy - Çengelköyköy Hattı
-Sirkeci - Harem Araba Vapuru Hattı
-Anadolu K. - Rumeli K. - Sarıyer Hattı
-Küçüksu - Beşiktaş Hattı
DENİZ OTOBÜSLERİ
-Bostancı - Kabataş Hattı
-Kabataş Adalar Bostancı Hattı