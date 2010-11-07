Sis gidiyor kuvvetli lodos geliyor

T24

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olaylarının beklendiği belirtilen uyarıda, iç kesimlerde, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis oluşacağı ifade edildi.Marmara ve Ege'de, Salı ve Çarşamba günleri, lodosun kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/s) şeklinde eseceği belirtilen uyarıda, lodosla birlikte Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yoğun bulutlanma yaşanacağı ve hafif yağmur geçişlerinin görüleceği kaydedildi.Uyarıda, kuvvetli rüzgara karşı denizcilerin ve balıkçıların tedbirli olmaları istendi.