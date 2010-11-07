T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sis gidiyor kuvvetli lodos geliyor

Başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesinde etkili olan yoğun sis, yarından itibaren etkisini kaybedecek.

07 Kasım 2010 02:00

T24 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan “meteorolojik uyarı” da, Marmara bölgesinde beklenen kuvvetli lodosla birlikte yoğun sisin etkisini kaybedeceği, yarın Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul'un Silivri ve Çatalca çevrelerinde hafif yağmur geçişlerinin olacağı bildirildi.



Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olaylarının beklendiği belirtilen uyarıda, iç kesimlerde, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis oluşacağı ifade edildi.

Marmara ve Ege'de, Salı ve Çarşamba günleri, lodosun kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/s) şeklinde eseceği belirtilen uyarıda, lodosla birlikte Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yoğun bulutlanma yaşanacağı ve hafif yağmur geçişlerinin görüleceği kaydedildi.

Uyarıda, kuvvetli rüzgara karşı denizcilerin ve balıkçıların tedbirli olmaları istendi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24